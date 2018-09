Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve dos enfermeiros levou ao cancelamento de muitas cirurgias

Profissionais de saúde exigem nova contraproposta ao diploma da carreira.

Por Francisca Genésio e Ana Silva Monteiro | 08:29

A greve nacional dos enfermeiros, que começou quinta-feira e mantém-se durante o dia desta sexta-feira, levou ao cancelamento de milhares de cirurgias em todo o País.



A região Norte terá sido uma das mais afetadas. No Hospital de S. João, no Porto, apenas uma das 11 salas para cirurgias programadas esteve a funcionar.



Também no Hospital de Santo António, no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho e no Hospital de Bragança houve constrangimentos relativos às operações.



O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital Distrital da Figueira da Foz tiveram de cancelar cirurgias, à semelhança de vários Hospitais do Alentejo [Beja, Évora, Portalegre e Elvas] e do Algarve.



Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a paralisação registou esta quinta-feira uma adesão de 78,2%. "Esta é, sem dúvida, uma prova significativa daquilo que é a união dos enfermeiros", disse ao CM Guadalupe Simões, dirigente do SEP, realçando a forte adesão dos profissionais nas Unidades de Cuidados Primários.



Os enfermeiros estão em greve para pressionar o Governo a apresentar uma contraproposta ao diploma da carreira. "Houve várias promessas: disseram que os enfermeiros especialistas iam ganhar mais 150 euros.



Eu sou especialista desde 2011 e esse suplemento nunca foi adicionado ao meu salário", explicou ao CM Vânia Alves, enfermeira há 14 anos no Porto.