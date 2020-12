Helena Borges mantém-se no cargo de Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira por mais cinco anos

Helena Maria José Alves Borges vai manter-se no cargo de Diretora-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira por mais cinco anos.O cargo foi renovado por João Leão, ministro de Estado e das Finanças. Helena Borges exerce funções como Diretora-Geral desde 2015.A diretora "é licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e mestre em Gestão de Empresas. É quadro da Administração Pública desde 1982, tendo ocupado diferentes cargos nas áreas da justiça tributária e administrativa. Foi Subdiretora-Geral na Direção Geral da Administração da Justiça (entre 2002-2005), Secretária-Geral Adjunta na Secretaria-Geral do Ministério da Justiça (de 2005 a 2010), Diretora de Finanças Adjunta na Direção de Finanças de Lisboa, onde assumiu responsabilidades na área da justiça administrativa, justiça contenciosa e investigação criminal fiscal (entre 2010 e 2011); Subdiretora-Geral na Autoridade Tributária e Aduaneira (2011-2012); Diretora de Finanças de Lisboa (entre 2013 e 2015)", pode lêr-se no comunicado.