A companheira do milionário Tomé Feiteira foi assassinada a tiro no Brasil. 13 anos depois do crime, Duarte Lima vai ser julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro. O Investigação CM falou, em exclusivo, com as principais testemunhas do caso, que a justiça não conseguiu encontrar.











O Homicídio de Rosalina Ribeiro, treze anos depois, ainda não foi a julgamento.









Ver comentários