"Hoje foi dia de confiança e esperança": O balanço do primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 em Portugal

"Hoje foi dia de confiança e esperança". É desta forma que Fernando Araújo, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, descreve o dia em que Portugal começou a vacinar contra a Covid-19.O balanço é positivo tanto no São João do Porto, em que o objetivo foi cumprido (2125 profisionais vacinados), como no Hospital de Santa Maria em Lisboa em que o objetivo foi superado (estavam previstos 401 vacinados e o dia acabou com 515 com a vacina)."Cumpre neste momento agradecer aos profissionais que tiveram a trabalhar neste dia", afirmou Fernando Araújo destacando o "esforço enorme" feito.Fernando Araújo acrescenta que o dia "decorreu de forma tranquila " e sublinha que "não houve nenhuma reação alérgica grave", recordando que o processo "é seguro".Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria, afirma que o processo foi organizado em três dias. "Hoje era o dia onde tínhamos menos funcionários para serem vacinados, mas acabou por superar o número previsto. Foram vacinados 515 profissionais", assume.O presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria destaca que é "um primeiro passo neste caminho", recordando que se devem manter os cuidados e regras. "Não houve nenhuma adversidade nem reação alérgica", salienta.A segunda toma será no dia 17 de janeiro.