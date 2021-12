Hospitais de Coimbra realizam primeira cirurgia cardíaca por vídeo-toracoscopia

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) realizou a primeira cirurgia cardíaca minimamente invasiva por vídeo-toracoscopia para resolução da patologia valvular e defeito septal congénito, foi esta terça-feira anunciado.

"Trata-se de um procedimento inovador, ainda pouco realizado a nível nacional e no estrangeiro", salienta a unidade hospitalar, em comunicado, referindo que a intervenção foi efetuada pelo Serviço de Cirurgia Cardiotorácica e Transplantação de Órgãos Torácicos (CCTOT).

Para David Prieto, diretor do CCTOT, "o procedimento cirúrgico realizado vem de encontro a um dos objetivos da direção do serviço: apostar em procedimentos minimamente invasivos com vantagens funcionais e estéticas óbvias para o doente, menos tempo de internamento e de recuperação, entre outros".

Segundo o especialista, outros procedimentos "minimamente invasivos já fazem parte da atividade cirúrgica rotineira do Serviço, contudo esta destaca-se das anteriores por ser um procedimento vídeo-toracoscópico".

"A cirurgia é realizada com auxílio de uma câmara de vídeo e instrumentos adequados que permitem operar o coração através dos espaços entre as costelas, em vez da clássica abordagem através do esterno", explica.

A equipa cirúrgica envolvida nesta intervenção foi constituída pelos médicos Gonçalo Coutinho, Filipe Soares e Pedro Correia e pela enfermeira Carla Pinheiro, que colocaram em prática o conhecimento adquirido após formação num centro europeu.