Hospital da Feira diz ser falso o aviso sobre fecho da Urgência de Ortopedia

O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV), sediado em Santa Maria da Feira, diz que é falso o documento a circular no Hospital São Sebastião sobre o encerramento noturno da Urgência de Ortopedia e Traumatologia em novembro.

A informação surge depois de averiguada a veracidade de um aviso que, embora idêntico ao que seria utilizado em caso de efetivo encerramento, o CHEDV apurou ser apenas uma minuta que um médico não identificado do hospital terá preenchido, imprimido e posto a circular.

A falsa informação foi detetada após a Lusa ter noticiado, esta tarde, que as referidas urgências estariam encerradas durante o período noturno de todo o mês de novembro.

Quatro horas após essa divulgação, a administração do Centro Hospitalar afirma em comunicado: "Tomámos conhecimento que se encontra a circular um suposto aviso de encerramento do Serviço de Urgência de Ortopedia e Traumatologia durante o período noturno ao longo de todo o mês de novembro. Informamos que o referido documento é falso, pelo que o seu conteúdo não reflete nenhuma decisão tomada por esta instituição".

A administração do hospital não rejeita que futuros constrangimentos de recursos humanos possam vir efetivamente a impor condicionantes nas urgências, à semelhança do que já aconteceu no fim de semana com o bloco de partos, mas declara que, "tal como tem acontecido ao longo das últimas semanas, o CHEDV encontra-se a encetar todos os esforços para completar as escalas médicas dos seus serviços de urgência".

"Sendo o preenchimento das escalas médicas um processo dinâmico, e caso se venham a verificar eventuais constrangimentos, daremos público conhecimento disso pelas vias formais", conclui o comunicado.