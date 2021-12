Hospital da Feira investe mais de quatro milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência

O Centro Hospital de Entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira, vai investir quatro milhões e quinhentos mil euros numa nova unidade de psiquiatria. O valor vai ser garantido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).O contrato de financiamento, com o Ministério da Saúde, foi assinado, no passado dia 22 de Dezembro, e garante a conclusão, até 2026, das medidas previstas no programa ‘Reforma de Saúde Mental’.O objectivo da obra passa por eliminar os internamentos de agudas em hospitais psiquiátricos ou em hospitais distantes da área de residência dos utentes. Dessa forma, está prevista a redução para metade dos internamentos no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, no hospital de Magalhães Lemos, no Porto, e no Hospital Psiquiátrico de Lisboa."A assinatura deste contrato passou a figurar como um dos mais importantes momentos da história do CHEDV porque este é o maior investimento feito na instituição depois da construção do Hospital de S. Sebastião.. Em segundo lugar porque corresponde à continuação de uma estratégia de desenvolvimento da resposta na área da saúde mental, na qual nos temos diferenciado em todas as áreas do ambulatório e à qual faltava a resposta de internamento", disse Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração do centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga.