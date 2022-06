A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo alertou esta sexta-feira para vários encerramentos de serviços até segunda-feira em hospitais da área. As Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, encerram entre as 8h00 de hoje e as 8h00 de segunda-feira devido a “constrangimentos”, sendo os “atendimentos assegurados pelos restantes hospitais da região”.









