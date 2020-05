Idosa de Boliqueime morre no hospital com coronavírus

Uma idosa, utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Boliqueime, no concelho de Loulé, que se encontrava internada no hospital de Faro, morreu este domingo vítima de Covid-19. O óbito de Maria Ana Coelho Inácio foi confirmado em comunicado pela direção do próprio lar, que apresentou condolências à família.Também este domingo foram efetuados 193 testes à Covid-19 no Drive Thru no Parque de Feiras e Exposições de Portimão a funcionários de creches da região.No espaço junto ao Estádio do Algarve foram realizados mais 150, para que a reabertura das creches possa ser feita em total segurança. Ao todo, na região, vão ser testados cerca de mil funcionários, revelou aoo responsável pelo Algarve Biomedical Center, Nuno Marques.

