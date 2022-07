Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que forem transferidos para a PSP durante o processo de extinção da primeira força de segurança serão integrados numa carreira própria.A revelação foi esta quinta-feira feita aos sindicatos pelo diretor nacional da PSP, Magina da Silva, que explicou ainda já estar criada, mas ainda não regulamentada, a Unidade Orgânica de Segurança Aeroportuária (UOSA), que assumirá as competências de fiscalização aeroportuária do SEF. Esta mesma unidade, segundo Magina da Silva, será comandada por um oficial da PSP a designar.apurou, não foi esta quinta-feira revelada qualquer data para a extinção formal do SEF, e consequente entrada em funções da UOSA. Os agentes da PSP que nela prestarem serviço, no entanto, terão obrigatoriamente de efetuar formação em controlo documental e segurança de instalações aeroportuárias.Recorde-se que, de acordo com o plano governamental de extinção do SEF, a GNR irá assumir a fiscalização portuária feita por esta força de segurança, e a Polícia Judiciária assumirá as competências de investigação criminal.