Mau tempo deixa condutores presos durante horas nas estradas

A estrada Nacional 206, que liga Vila Pouca de Aguiar a Ribeira de Pena, também estava encerrada ao trânsito. Outra estrada, a 103, que liga Chaves a Vinhais também tinha a circulação condicionada.



No entanto, o IP4 já foi reaberto entre Murça e nó do Pópulo, zona que tinha estado cortada desde as 18h00.



Mau tempo já originou 113 ocorrências

O mau tempo que está a afetar o país já originou 113 ocorrências em Portugal continental desde as 18h00 de terça-feira, com a queda de árvores e neve nas estradas a serem alguns dos principais problemas.



"Já registamos 113 ocorrências, com a queda de árvores a ser uma das mais evidentes, em especial em Viseu e Vila Real, mas também em Bragança, Porto e Guarda. Em relação à neve, as situações nas principais vias já estão resolvidas, apesar de ainda existirem locais com a circulação condicionada", disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 00h30.



Segundo a mesma fonte, não existem vítimas relacionadas com o mau tempo.



Fonte da GNR disse à Lusa que a neve continua a causar problemas, com algumas estradas com a circulação condicionada, existindo também casos de estradas ainda cortadas.



"Estamos a registar, nas últimas horas, várias quedas de árvores nas estradas, o que é uma situação preocupante, apesar de a estar hora circularem menos viaturas nas estradas", disse.



Já em Lisboa, o regimento dos Sapadores de Lisboa refere que existem algumas ocorrências devido ao mau tempo.



"Registámos duas quedas de arvores, quedas de estruturas, três situações de inundações e a necessidade de sinalizar alguns buracos, mas nenhum das ocorrências inspirou cuidados de maior", disse.

Fonte da GNR disse aoque, ao início da madrugada, na A4, a circulação estava a ser feita de forma condicionada. Já o IP4 continuava cortado no sentido Vila Real-Amarante, bem como a Estrada Nacional 304, no sentido Campeã-Mondim de Basto.