Brasil regista 1.271 mortos por covid-19 e 47.134 casos nas últimas 24 horas

23:50 | 25/08 Lusa O Brasil somou 1.271 mortes e 47.134 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com as autoridades a investigarem a possível ligação de 2.868 óbitos com a doença.

20:50 | 25/08 Lusa O Reino Unido anunciou hoje 1.184 casos de infeção e 16 mortes devido à pandemia de covid-19, nas últimas 24 horas.

19:13 | 25/08 Lusa França registou 3.304 casos da doença covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento importante face a segunda-feira quando foram detetados menos de 2.000 novos casos.

17:37 | 25/08 Lusa A Itália registou 878 novos casos da doença covid-19 nas últimas 24 horas, número inferior aos 953 recenseados na véspera e com mais testes de diagnóstico realizados.

12:52 | 25/08 813.733 pessoas em todo o mundo desde dezembro. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menospessoas em todo o mundo desde dezembro. Há mais de 23.689.860 infetados em 196 países e territórios. Pelo menos 15.098.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

12:11 | 25/08 1.278 novos casos de covid-19 e cinco vítimas mortais nas últimas 24 horas, com o número de pessoas curadas a superar as mil. A Alemanha identificounovos casos de covid-19 evítimas mortais nas últimas 24 horas, com o número de pessoas curadas a superar as mil. Segundo o Instituto Robert Koch (RKI), registou-se um total de 234.853 casos desde o início da pandemia de covid-19, 209.300 considerados curados, e 9.277 óbitos.

23:59 | 24/08 Lusa O Brasil registou 565 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 115.309 o número total de óbitos desde o registo oficial da pandemia no país, em 26 de fevereiro.

20:27 | 24/08 Lusa França contabilizou 1.955 infeções pelo novo coronavírus e 15 mortes nas últimas 24 horas.

19:46 | 24/08 Lusa Itália registou 953 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e quatro mortes relacionadas com a doença covid-19 no mesmo período.

14:23 | 24/08 809.255 pessoas e infetou mais de 2,3 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menospessoas e infetou mais demilhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. Pelo menos 14.867.200 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

11:56 | 24/08 África registou nas últimas 24 horas 187 mortes devido à covid-19, elevando o total de vítimas mortais para 27.779 em quase 1,2 milhões de casos, tendo ultrapassado a barreira dos 900 mil recuperados, segundo dados oficiais.

11:54 | 24/08 711 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e, de acordo com o jornal "Bild", a Deutsche Bahn (DB), a rede pública de caminhos-de-ferro, vai reforçar a fiscalização. A Alemanha identificounovos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e, de acordo com o jornal "Bild", a Deutsche Bahn (DB), a rede pública de caminhos-de-ferro, vai reforçar a fiscalização. "Usar máscara não é uma recomendação, mas sim uma obrigação", sublinhou hoje ao diário alemão Hans-Hilmar Rischke, chefe de segurança da DB, acrescentando ser inaceitável que "os viajantes não cumpram as regras".

07:51 | 24/08 715 mortos e cerca de 40 mil infetados nas últimas 24 horas, de acordo com um contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos registarammortos e cerca deinfetados nas últimas 24 horas, de acordo com um contagem independente da Universidade Johns Hopkins. Com este balanço diário, os EUA elevaram o número de óbitos para 176.765 e o de casos confirmados para 5.699.804.

07:50 | 24/08 264 mortes e 3.948 casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos para 60.480 e o de infetados para 560.164, segundo o Ministério da Saúde. O México registoumortes ecasos nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos parae o de infetados para, segundo o Ministério da Saúde. Os óbitos acumulados apresentaram um crescimento percentual de 0,43% e os casos confirmados aumentaram 0,70% em comparação com os 60.254 óbitos e 556.216 infeções anunciadas no dia anterior.

00:43 | 24/08 O Brasil registou mais 494 mortes e 23.421 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 114.744 óbitos e 3.605.783 casos confirmados desde que a pandemia chegou ao país em fevereiro.

21:31 | 23/08 A Madeira mantém os mesmos 34 casos de covid-19 reportados no sábado, registando um cumulativo de 141 doentes confirmados.

17:32 | 23/08 O Reino Unido registou mais 1.041 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, sendo o quarto dia consecutivo que notifica mais de mil infeções diárias, e mais seis mortes.

17:28 | 23/08 Itália regista 1.210 novos casos de covid-19 e sete mortes nas últimas 24 horas, naquele que é o maior aumento diário de infeções desde maio.

17:12 | 23/08 Os Açores registaram nas últimas 24 horas três novos casos de covid-19 , todos na ilha de São Miguel, tendo a região atualmente 27 pessoas infetadas.

15:03 | 23/08 Lusa O novo coronavírus matou pelo menos 805.470 pessoas em todo o mundo desde o início da pandemia no final de dezembro na China.

10:42 | 23/08 Lusa A Rússia registou 4.852 novas infeções e 73 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de infetados para 956.749 e o número de mortes para 16.383.

00:25 | 23/08 Desde que a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil em fevereiro passado, o país registou 114.250 mortos e 3.582.362 milhões de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.



Nas últimas 24 horas, o maior país da América do Sul somou 892 óbitos e 50.032 infeções provocadas pela doença.

22:41 | 22/08 A Venezuela recebeu 82,5 toneladas de ajuda humanitária da União Europeia (UE) para combater a a covid-19 , em dois voos organizados conjuntamente pelo Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO), a Espanha e Portugal.

21:47 | 22/08 Mais de duas mil pessoas participaram este sábado, na Alemanha, em três concertos simulados para testar o melhor modelo que permita organizar este tipo de espetáculos, evitando a contaminação pelo novo coronavírus.

21:15 | 22/08 A Madeira regista mais um caso positivo de covid-19, perfazendo 34 doentes ativos e um cumulativo de 141 situações confirmadas. No mesmo documento, a autoridade regional de saúde acrescenta que este novo caso é "um viajante, não-residente, que testou positivo para covid-19, no contexto da operação de rastreio em curso no aeroporto da Madeira".

17:42 | 22/08 Itália registou 1.071 casos de contágio pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o maior aumento diário desde maio.

17:30 | 22/08 O Reino Unido anunciou um aumento do número de novos casos de covid-19, com o país a registar 1.288 infeções nas últimas 24 horas, acima das 1.033 comunicadas no dia anterior.

13:12 | 22/08 Lusa O novo coronavírus matou mais de 800 mil pessoas no mundo desde o início da pandemia na China em dezembro.

23:41 | 21/08 O Brasil somou 1.054 mortes e 30.355 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 113.358 óbitos e 3.532.330 infetados.

21:46 | 21/08 Israel ultrapassou o número de 100 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus na segunda vaga que atingiu fortemente o país, com um total de 809 mortes devido à pandemia.

21:14 | 21/08 A Madeira registou mais dois casos positivos de covid-19, elevando para 33 o número de infeções ativas no arquipélago.

19:26 | 21/08 O número de novos casos em França nas últimas 24 horas foi de 4.586, continuando assim acima dos 4.500 pelo segundo dia consecutivo.

18:10 | 21/08 Itália continua a registar um aumento de contágios do novo coronavírus com 947 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, quase o dobro dos registados há uma semana. Contabilizaram-se ainda nove mortes associadas à covid-19.

18:05 | 21/08 O Reino Unido registou mais duas mortes e 1.033 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, e reforçou as restrições em algumas partes do país devido ao aumento do índice de contágio, nomeadamente a noroeste de Inglaterra e em Birmingham, que foi colocada sob vigilância devido a um surto.

17:54 | 21/08 O Ministério da Saúde espanhol contabilizou mais 8.148 casos da doença covid-19, 3.650 das quais nas últimas 24 horas , sendo que um terço foi registado na Comunidade de Madrid, que somou 1.199 novos contágios.

07:56 | 21/08 Lusa A Índia registou 983 mortos e 68.898 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram hoje as autoridades. , informaram hoje as autoridades. Com este novo balanço, o total de óbitos desde o início da pandemia subiu para 54.849 e o de casos ultrapassou os 2,9 milhões.

07:42 | 21/08 Lusa A América Latina e as Caraíbas ultrapassaram as 250 mil mortes devido à covid-19, dá conta o último balanço, feito hoje, pela France-Presse (AFP) junto de fontes e estatísticas oficiais. , dá conta o último balanço, feito hoje, pela France-Presse (AFP) junto de fontes e estatísticas oficiais. Esta região, que tem aproximadamente 620 milhões de habitantes, já contabiliza 6.463.245 infeções e 250.969 óbitos desde o início da pandemia.

07:30 | 21/08 Lusa A China registou, nas últimas 24 horas, 22 casos de covid-19, todos importados, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (11), Tianjin (seis) e nas províncias de Shandong (três), Jiangsu (um) e Sichuan (um).

07:28 | 21/08 Lusa O México registou 625 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 6.775 novos casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Saúde mexicanas. , segundo as autoridades de Saúde mexicanas. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 59.106 óbitos e 543.806 infeções de covid-19.

07:27 | 21/08 Lusa Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 1.213 mortes causadas pela covid-19, além de 46.704 novos casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. , de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

07:26 | 21/08 Lusa A Argentina registou o maior número diário de casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 8.225 contágios só nas últimas 24 horas, anunciou o ministro da Saúde. , anunciou o ministro da Saúde. O país, com 44 milhões de habitantes, contabilizou 320.871 casos do novo coronavírus desde o início da epidemia, que resultaram em 6.517 mortes.

00:20 | 21/08 O Brasil somou 1.204 mortos e 45.323 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 736.264 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.

20:57 | 20/08 A Madeira registou dois novos casos positivos de covid-19, reportando 31 situações ativas e um cumulativo de 138 doentes confirmados.

19:06 | 20/08 A Região Autónoma dos Açores registou seis novos casos de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, dos quais cinco são em São Miguel e um no Pico, revelou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

17:55 | 20/08 Itália regista um novo aumento de contágios pelo novo coronavírus, ao contabilizar 845 novos casos nas últimas 24 horas, mais 203 em comparação com quarta-feira e o número mais alto desde meados de maio.

17:04 | 20/08 O Reino Unido registou mais seis mortes e 1.182 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo maior número de casos desde 21 de junho.

13:17 | 20/08 Lusa A Ucrânia registou 2.134 novos casos de covid-19 e 40 mortes nas últimas 24 horas, um recorde, segundo as autoridades, que advertem que a situação se agravou "substancialmente". , um recorde, segundo as autoridades, que advertem que a situação se agravou "substancialmente". Entre os novos casos, há 100 crianças e 160 profissionais de saúde, disse o ministro da Saúde, Maxime Stepanov.

13:15 | 20/08 Lusa A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 787.918 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais. , desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

12:30 | 20/08 Lusa As autoridades chinesas detetaram sete novos casos positivos de covid-19 na quarta-feira, todos procedentes do estrangeiro, sendo dez casos a menos que no dia anterior, anunciou a Comissão Nacional de Saúde da China. , todos procedentes do estrangeiro, sendo dez casos a menos que no dia anterior, anunciou a Comissão Nacional de Saúde da China. Assim, o país acumula quatro dias sem registar casos locais do novo coronavírus.

11:13 | 20/08 Lusa A Rússia registou 110 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes pela covid-19 para 16.099, informaram hoje as autoridades locais. , elevando o número total de mortes pela covid-19 para 16.099, informaram hoje as autoridades locais. Até ao momento, a Rússia acumula um total de 942.106 casos de covid-19, 4.748 a mais que na quarta-feira.

08:04 | 20/08 Lusa O México registou 707 mortes e 5.792 casos nas últimas 24 horas, segundo as autoridades de Saúde mexicanas, que apontaram uma tendência para a redução do número de infeções. , segundo as autoridades de Saúde mexicanas, que apontaram uma tendência para a redução do número de infeções. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 58.481 óbitos e 537.031 infeções.

07:56 | 20/08 Lusa O Peru registou o terceiro pior balanço diário de infeções com o novo coronavírus, contabilizando mais de nove mil casos nas últimas 24 horas e 176 óbitos, número que voltou a diminuir pelo segundo dia consecutivo. , número que voltou a diminuir pelo segundo dia consecutivo. No total, são mais 9.099 infetados, elevando o número de casos acumulados para 558.420, o que torna o Peru no sexto país do mundo com mais contágios confirmados. No sábado registara 9.507 e no domingo 10.143.

07:29 | 20/08 Lusa A Alemanha identificou 1.707 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o pior registo diário desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. , o pior registo diário desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados hoje. Os números do instituto de vigilância epidemiológica RKI elevam o número total de casos desde o início da pandemia para 228.621.

07:28 | 20/08 Lusa A Índia contabilizou 69.652 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde diário desde o início da pandemia, elevando o total para mais de 2,8 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde daquele país. , um recorde diário desde o início da pandemia, elevando o total para mais de 2,8 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde daquele país. As autoridades indianas registaram também 977 mortes provocadas pelo novo coronavírus, acumulando agora 53.866 óbitos.

00:28 | 20/08 O Brasil contabilizou 1.212 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas. O país totaliza 111.100 óbitos desde o início da pandemia, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

20:41 | 19/08 A Madeira registou um novo caso positivo de covid-19 e assinalou mais um doente recuperado, mantendo-se assim o total de 29 infeções ativas no arquipélago.

19:50 | 19/08 França registou 17 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, elevando o número total de mortos para 30.468 desde o início da pandemia.

17:07 | 19/08 Espanha registou nas últimas 24 horas mais 3715 novos casos de coronavírus e 127 mortes.



O número total de infetados no país ascende agora a 370.867. O número total de infetados no país ascende agora a 370.867.

16:55 | 19/08 O Reino Unido registou mais 16 mortes e 812 infeções da doença covid-19 nas últimas 24 horas. Na terça-feira tinham sido registadas 11 mortes e 1.089 infeções.

16:51 | 19/08 O Lar de São José, no Barreiro, registou esta quarta-feira mais um morto por covid-19 , depois de três óbitos ocorridos na semana passada.

13:21 | 19/08 Lusa A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 781.194 pessoas e infetou mais de 22 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais. , desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais. De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, até às 11:00 de hoje, de Lisboa, já morreram pelo menos 781.194 pessoas e há mais de 22.187.780 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

12:37 | 19/08 Lusa O Irão ultrapassou esta quarta-feira as 20 mil mortes ligadas ao novo coronavírus, o maior número de vítimas mortais da pandemia até agora registado em qualquer país do Médio Oriente, indicou o Ministério da Saúde. número de vítimas mortais da pandemia até agora registado em qualquer país do Médio Oriente, indicou o Ministério da Saúde.

11:45 | 19/08 Lusa Os novos casos de Covid-19 na Alemanha superaram os 1.500 nas últimas 24 horas , valor registado pela primeira vez em três meses, com o estado da Baviera a contabilizar 409 pessoas infetadas.

07:41 | 19/08 Lusa O México registou 751 mortos e 5.506 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com as autoridades mexicanas.

07:40 | 19/08 Lusa Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 1.226 mortes causadas pela covid-19 e 44.579 novos casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. , de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. A contagem desde o início da pandemia eleva-se agora para 5.480.487 infeções e 171.679 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de terça-feira (01:00 de hoje em Lisboa).

07:37 | 19/08 Lusa A China registou, nas últimas 24 horas, 16 casos de covid-19, todos importados, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país. , anunciou hoje a Comissão de Saúde do país. Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (oito), nas províncias de Guangdong (quatro), Zhejiang (dois) e Shaanxi (dois). As autoridades de saúde adiantaram que, nas últimas 24 horas, 43 pacientes receberam alta, pelo que o número total de infetados ativos na China continental é de 569, incluindo 26 em estado grave.

07:36 | 19/08 Lusa A Índia contabilizou 1.092 mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, um máximo diário desde o início da pandemia, elevando o total de óbitos para 52.888, indicou a Universidade Johns Hopkins. , um máximo diário desde o início da pandemia, elevando o total de óbitos para 52.888, indicou a Universidade Johns Hopkins. Nas últimas 24 horas, o país registou também 64.572 infeções. Quatro dos 28 estados da Índia representam 63% dos óbitos e 54,6% dos casos: Maharashtra, Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Karnataka.

00:37 | 19/08 O Brasil registou 1.352 mortos e 47.784 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O país totaliza agora 109.888 vítimas mortais e 3.407.354 casos de infeção desde o início da pandemia.

20:19 | 18/08 A França registou mais 17 mortes nas últimas 24 horas em consequência da covid-19, elevando o total de óbitos para 30.451.

19:29 | 18/08 A Madeira regista dois novos casos positivos de covid-19 e mais um doente recuperado, passando a região a contabilizar 29 infeções ativas.

17:48 | 18/08 A pandemia de covid-19 "está a mudar" e parecem ser os mais jovens os que estão no eixo desta mudança. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são as pessoas na casa dos 20, 30 e 40 anos que estão a ser os maiores agentes de transmissão da doença e avisa que esta alteração pode estar a motivar uma segunda vaga.

16:50 | 18/08 O Ministério da Saúde espanhol indicou terem sido contabilizados 5.114 contágios de covid-19 nos últimos dois dias, com os 2.128 notificados hoje a juntarem-se aos 1.833 detetados na véspera, elevando o total para 364.196 desde o início da pandemia.

13:39 | 18/08 Lusa A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 774.832 pessoas e infetou mais de 21,9 milhões em todo o mundo, desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais.

10:52 | 18/08 Lusa O número de mortes em África devido à pandemia de covid-19 subiu para 25.884, mais 266 face a segunda-feira, e as infeções aumentaram para 1.128.245, mais 9.431.

00:08 | 18/08 O Brasil registou 684 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas , tendo ultrapassado os 108 mil óbitos (108.536) desde o início da pandemia.

21:33 | 17/08 Nove pescadores de Vila do Conde, no distrito do Porto, testaram positivo à covid-19 , obrigando à paragem de uma das embarcações em que operavam.

20:53 | 17/08 A Direção Geral da Saúde (DGS) francesa anunciou que o novo coronavírus já provocou a morte a 30.429 pessoas, mais 23 desde sexta-feira. O número de novos casos positivos detetados desde sexta-feira caiu para 493 nas últimas 24 horas.

19:36 | 17/08 A Madeira registou dois novos casos positivos de covid-19 e mais um doente recuperado , passando a região a contabilizar 28 infeções ativas, num total de 133 sinalizadas desde março.

17:43 | 17/08 A Itália registou quatro mortos e mais 320 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, revelando uma diminuição do número de casos pelo segundo dia consecutivo.

17:00 | 17/08 O aumento de casos de covid-19 na região Norte deve-se a "surtos com origem familiar e social". A diretora-geral da Saúde pediu que se evitem as "distrações" nos cuidados durante o convívio entre núcleos familiares distintos.

14:57 | 17/08 Lusa O Reino Unido registou mais três mortes e 713 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico. , anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico. Este foi o primeiro dia numa semana em que o país registou menos de mil novos casos de contágio, embora os dados relativos ao fim de semana sejam sistematicamente baixos devido aos atrasos no processo administrativo de comunicação de dados. No domingo tinham sido registadas cinco mortes e 1.040 infeções.

13:16 | 17/08 561 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número inferior aos registados na semana passada, mas descarta, para já, novo relaxamento das medidas de contenção. A Alemanha identificounovos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número inferior aos registados na semana passada, mas, para já, Angela Merkel terá classificado o aumento dos casos no país como preocupante, mas ainda controlável.

13:09 | 17/08 770.429 pessoas e infetou mais de 21 milhões em todo o mundo, desde dezembro, em 196 países e territórios. A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menospessoas e infetou mais demilhões em todo o mundo, desde dezembro, em 196 países e territórios. Pelo menos 13.399.500 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

07:56 | 17/08 Lusa O Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado Chinês aprovou a primeira patente de uma candidata a vacina contra a covid-19, que pode "ser produzida em massa num curto período de tempo".



A vacina, na terceira fase de testes, desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, começou a ser usada no final de junho no Exército chinês, depois de uma equipa liderada pelo pesquisador Chen Wei descobrir um anticorpo monoclonal neutralizante altamente eficiente. A vacina, na terceira fase de testes, desenvolvida pelo Instituto Científico Militar e pela empresa biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics, começou a ser usada no final de junho no Exército chinês, depois de uma equipa liderada pelo pesquisador Chen Wei descobrir um anticorpo monoclonal neutralizante altamente eficiente.

07:45 | 17/08 Lusa O México registou 4.448 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um dos valores mais baixos nas últimas semanas, segundo as autoridades de Saúde mexicanas, além de 214 mortes.

07:44 | 17/08 Lusa A Venezuela voltou hoje à quarentena estrita, depois de registar, durante seis dias consecutivos, mais de 1.000 casos diários de covid-19.



"Começa uma nova fase de quarentena 'radical' [estrita], consciente, coletiva e voluntária, que durará sete dias", anunciou o Presidente da Venezuela.

07:43 | 17/08 Lusa A Índia ultrapassou hoje as 50 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, depois de mais 900 óbitos registados nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde indiano.



O país é o quarto do mundo com o maior número de mortos (50.921), atrás dos Estados Unidos (169.841), Brasil (107.852) e México (56.757).

07:42 | 17/08 Lusa A China registou, nas últimas 24 horas, 22 casos de covid-19, todos importados, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (três), nas províncias de Guangdong (oito), Yunnan (quatro), Shaanxi (três), Sichan (dois), Fujian (um)

e Shandong (um).

23:40 | 16/08 Lusa Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 528 mortes causadas pela covid-19 e 43.321 novos casos de infeção.

23:26 | 16/08 Lusa O Brasil registou 620 mortos e 23.101 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 107.852 óbitos e 3.340.197 casos confirmados desde o início da pandemia.

21:26 | 16/08 Lusa França ultrapassou hoje, pelo segundo dia consecutivo, a barreira dos 3.000 novos casos de infeção por covid-19.

17:05 | 16/08 Lusa As infeções diárias por covid-19 detetadas no Reino Unido aumentaram hoje para 1.040, em comparação com os 1.012 casos positivos registados no dia anterior.

14:49 | 16/08 Portugal registou nas últimas 24 horas mais três mortos e 121 novos casos de coronavírus.

O número total de vítimas mortais é agora de 1778 e há até ao momento 54102 doentes infetados com a Covid-19. O número total de vítimas mortais é agora de 1778 e há até ao momento 54102 doentes infetados com a Covid-19.

23:41 | 15/08 Lusa O Brasil contabilizou 709 mortos e 41.576 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, quando ainda está a ser investigada a eventual relação de 3.377 óbitos com a doença.

20:32 | 15/08 Lusa A França registou nas últimas 24 horas 3.310 infetados com covid-19, confirmando o agravamento da pandemia ao longo desta semana, o que levou as autoridades a ampliar as medidas de prevenção.