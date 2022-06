Já há correção do exame nacional de Português do 12.º ano. Consulte aqui

Instituto de Avaliação Educativa (

Veja os critérios de correção do exame de Português do 12.º ano

IAVE) já divulgou a correção do exame de Português do 12.º ano, que os alunos realizaram esta sexta-feira.Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação havia 150 mil alunos incritos para realizar 263 mil provas. Um em cada três alunos inscritos tem como objetivo o acesso ao ensino superior (74%), seguindo-se os casos em que o objetivo é melhorar a nota (21%) ou conseguir ter positiva à disciplina (6%).Pelo terceiro ano consecutivo, devido à pandemia da Covid-19, os alunos do secundário só vão precisar de realizar provas para acesso ao ensino superior, estando suspensa a regra que exigia a realização de provas para a conclusão do secundário.