Jogador sai de campo e socorre adepta de equipa adversária

Rafael Faustino, jogador do U. de Tomar, abandonou o terreno de jogo para prestar primeiros socorros.

Por J.D. | 01:30

Foi ao minuto 90 do jogo entre o Amiense e o União de Tomar, que decorreu no domingo, na 19ª jornada do Distrital da Associação de Futebol de Santarém, que uma das adeptas da equipa da casa sofreu um ataque de convulsões.



Assim que se apercebeu do que se passava, Rafael Faustino, jogador do U. de Tomar, que tinha entrado aos 70 minutos, abandonou o terreno de jogo para prestar primeiros socorros.



"Julgava que se tratava de um ataque epilético", explica o central, que estuda fisioterapia em Setúbal. "Assim que vi os sinais, nem pensei e avancei logo", relata Rafael.



"Já me tinham descrito situações semelhantes, mas nunca me tinha acontecido", confessa.



A adepta Inês, de 19 anos, agradeceu o gesto de Rafael Faustino.



"A atitude do Rafael foi de louvar. É sempre bom ver quem está disposto a ajudar-nos. Irei ficar-lhe eternamente grata. O Mundo deveria ter mais pessoas assim", disse.



O U. Tomar venceu por 5-1.