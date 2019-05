Neto de Moura processa Catarina Martins e comentadores da CMTV

O juiz Neto de Moura também vai processar Catarina Martins considerar que a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda se excedeu na sua liberdade de expressão após declarações e comentários a respeito das polémicas decisões sobre casos de violência doméstica do magistrado.



De acordo com a TSF, Catarina Martins, junta-se a outras personalidades que criticaram abertamente Neto de Moura e foram também alvos de processos como os humoristas Diogo Batáguas, Ricardo Araújo Pereira e Bruno Nogueira, a deputada Mariana Mortágua e os comentadores da CMTV Joana Amaral Dias e Manuel Rodrigues.





O juiz do Tribunal da Relação do Porto está ainda a preparar os processos que irá apresentar em tribunal e o seu advogado, Ricardo Serrano Vieira, indica à rádio que o objetivo para a entrega dos mesmos é o final de 2019, uma vez que o prazo para a sua apresentação são três anos.A defesa do magistrado adianta que os alvos dos processos estão a ser estudados, tendo em conta artigos ou comentários em jornais, rádios e televisões - fazendo referência a um vídeo do humorista que conta com 161 mil visualizaçõesO advogado de Neto de Moura não revelou o valor das indemnizações pedido a cada alvo mas refere que o mesmo será diferente, tendo em conta o dano causado pelos visados ao juiz.