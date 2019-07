Loja de Cidadão do Porto permite tirar Cartão de Cidadão com muita urgência

A Loja de Cidadão do Porto passou a disponibilizar um posto de entrega de Cartões de Cidadão Muito Urgentes, para emissão no próprio dia ou no dia útil seguinte, anunciou esta sexta-feira o Governo. A medida, batizada de "Cartões Urgentes Mais Frequentes", faz parte do iSIMPLEX 2019 e vem juntar-se ao conjunto de iniciativas anunciadas recentemente no sentido de agilizar o processo de entrega do Cartão de Cidadão.

O serviço com prioridade muito urgente estava até agora disponível apenas em Lisboa, onde, desde 2010, foram já emitidos 386 mil cartões nesta modalidade, cerca de 300 por dia. O reforço agora anunciado "vem responder às necessidades dos cidadãos, nomeadamente da zona norte do país" e desde que fico disponível, no passado dia 18, "em articulação com a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), foram já emitidos 215 Cartões Muito Urgentes", adiantou o gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa em comunicado.

A medida foi apresentada esta sexta-feira no Espaço Cidadão de Vila Nova de Gaia pela Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, o pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.

Refira-se que nos últimos tempos têm sido anunciadas várias medidas em torno do Cartão de Cidadão para, sobretudo, combater as elevadas filas de espera em alguns pontos do país. Assim, além de mais postos de atendimento nas Lojas de Cidadão e Espaços de Registo, desde maio que a renovação do cartão passou a estar disponível em mais de 50 Espaços Cidadão nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e na região do Algarve.