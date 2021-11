Luana de oito anos acendeu as luzes de Natal em Lisboa

Carlos Moedas estreou-se como presidente da Câmara de Lisboa no acender das luzes da Natal, mas pediu ajuda a Luana, uma criança de oito anos que foi surpreendida pelo pedido para carregar no interruptor. "Estou muito contente", confessou a menina, que fez acender mais de 210 quilómetros de luz, incluindo a já tradicional árvore de Natal gigante da Praça do Comércio. O novo edil acredita que a quadra será celebrada sem novo confinamento, apesar do aumento de casos. Iluminar as ruas da capital custa 750 mil euros."Temos de olhar para a frente, reagir positivamente e fazer tudo, tudo para que a economia não feche. É isso que eu vou fazer como presidente da câmara", afirmou ao Correio da Manhã Carlos Moedas, frisando que "é preciso ter cuidado e responsabilidade individual".No Porto, este ano regressa aos Aliados a árvore de Natal gigante, com 34 metros de altura, e as iluminações natalícias deverão ser ligadas no feriado de 1 de dezembro. Toda a decoração para esta época festiva custará, este ano, cerca de 550 mil euros.Em Faro, a iluminação foi ligada esta sexta-feira, com destaque para a Baixa da cidade e para a zona da Pontinha, onde as ruas ganharam vida. Em 2021, foram investidos cerca de 102 mil euros. As luzes vão ficar ligadas até ao dia 7 de janeiro.Setúbal ligou esta sexta-feira, às 17h30, as iluminações de Natal que enfeitarão toda a cidade até 9 de janeiro. Também esta sexta-feira foi inaugurado o Setúbal Christmas Fest, com atrações para toda a família. O evento pode ser visitado todos os dias, entre as 10h00 e as 22h00, e inclui 30 stands de artesanato, gastronomia e produtos regionais, e ainda a ‘Casinha do Pai Natal’. Em simultâneo, decorre a Feira de Natal, no Largo José Afonso, de segunda a quinta-feira entre as 15h00 e as 23h00; de sexta a domingo tem horário prolongado até à meia-noite.