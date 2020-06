Mãe de Valentina sobre homicídio da filha: "Foi alguma coisa que ela viu e ele com medo calou-a"

Sónia Fonseca, a mãe de Valentina, a menina que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, deu esta terça-feira uma entrevista à SIC onde revelou que não compreende o que levou Sandro e Márcia a assassinar a filha mas que suspeita que pudesse ser um ato para "calar" a menina. "Penso que foi alguma coisa que ela viu e que ele [Sandro] com medo que ela dissesse alguma coisa, calou-a", afirmouNum discurso calmo, mas emocionado, Sónia afirma que nunca percebeu que menina pudesse estar a ser maltratada em casa do pai e que, inclusive, Valentina viria sempre feliz da casa da família paterna. "Vinha feliz do pai", afirmou."Nunca vi nada de anormal que me levasse a suspeitar", acrescentou ainda afirmando que Márcia era vista com bons olhos pela filha que a trataria por "segunda mãe".O desaparecimento de Valentina foi comunicado a Sónia pela madrasta Márcia. A partir desse momento, a mãe de Valentina afirma que só ia a casa para tomar banho, que queria procurar a filha e que encontrá-la era o seu único objetivo. A notícia da morte da menor soube-a nesse domingo, pela televisão. Sónia não queria acreditar.Quando foi revelado que tinham sido detidos dois suspeitos, a mãe de Valentina não equacionou a hipótese de a menina ter morrido. Acreditava que com as detenções, a filha apareceria, com vida. Só momentos depois, quando foi anunciado um corpo, Sónia caiu em si."Disse que não era a minha filha, tinha que estar viva", relatou. "Cai no chão, não tinha forças", conclui.