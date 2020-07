Mais de 4500 alunos faltaram esta segunda-feira ao exame de Português

do 12.º ano. Inscreveram-se 39.710 alunos para o exame final do secundário, mas apenas 35.451 realizaram a prova, tendo faltado 4.259 (10,7%).



Para os exames de Português Língua Segunda estavam inscritos 26 alunos, tendo quatro faltado. Para o exame de Português Língua Não Materna intermédio estavam inscritos 19 alunos e sete faltaram, revelam dados divulgados esta segunda-feira pelo presidente do júri nacional de exames.



O IAVE já disponibilizou os critérios de correção do exame de Português do 12.º ano. Consulte aqui a correção e os enunciados da prova.



Os critérios de correção do exame podem ser consultados aqui.



Já a versão 1 da prova pode ser consultada aqui e a versão dois aqui.



Devido à pandemia de Covid-19 as provas nacionais não são, este ano, obrigatórias para a conclusão do secundário.



Decorreu esta segunda-feira o exame nacional de Português