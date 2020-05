Máscaras grátis nos transportes públicos de Cascais

A Câmara de Cascais lançou esta quinta-feira um programa de distribuição gratuita de máscaras a utentes de transportes públicos, em todas as estações rodoviárias do concelho.A campanha estende-se enquanto o uso daquele equipamento de proteção for obrigatório e soma-se a outras iniciativas da autarquia que, com capacidade para garantir até 5 milhões de máscaras por mês, quer amplificar ao máximo o uso daquele artigo: nas IPSS do concelho pode-se comprar uma máscara por 25 cêntimos, ao mesmo tempo que numa das 400 máquinas de venda automática que o município vai instalar os pacotes de quatro custam um euro., o autarca local, Carlos Carreiras, nota que o uso do equipamento "vai ser absolutamente necessário nos próximos meses."

