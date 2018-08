Menino internado no IPO escreve carta à Marinha Portuguesa

Navio 'Escola Sagres' já navega em águas nacionais.

A tripulação do Navio 'Escola Sagres' navegava em alto mar quando foi surpreendida com a carta de um menino de nove anos que está internado no hospital do IPO. A mensagem do pequeno Luís deixou os militares emocionados.

"Vocês têm muita sorte porque podem andar pelo mar, vendo países maravilhosos", disse o pequeno Luís na carta à equipa.



"Sempre que vos convidarem aproveitem, não há muita gente que é chamada, por isso apreciem e partilhem as vossas aventuras", acrescentou.

Os cadetes da Escola Naval já responderam à criança.



"Tens um mundo à tua espera por descobrir e nós temos a certeza que o vais alcançar", disse a tripulação na carta de agradecimento e apoio a Luís.