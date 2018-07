Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marinha resgata tripulante a 700 km da ilha de São Miguel

Homem de nacionalidade filipina foi transportado para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Por Lusa | 13:08

A Marinha Portuguesa resgatou na terça-feira um tripulante de 25 anos que se encontrava a bordo do navio mercante "Veja Virgo", que navegava a cerca de 700 quilómetros a nordeste da ilha de São Miguel, nos Açores.



De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, o homem, de nacionalidade filipina, que necessitava de cuidados médicos, foi resgatado através de um helicóptero da Força Aérea que estava estacionado na Base Aérea do Montijo, embora a operação tenha sido coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.



O paciente foi depois transportado até ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, tendo sido posteriormente encaminhado para o Hospital de São João, através de uma ambulância do INEM (Instituto Nacional Emergência Médica).



Envolvidos nesta operação estiveram também o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar) e um avião C-295 da Força Aérea Portuguesa.