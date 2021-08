Mercadona anuncia abertura das primeiras lojas na Área Metropolitana de Lisboa

A cadeia de supermercados Mercadona vai continuar a expandir-se em Portugal com a abertura das duas primeiras lojas na Área Metropolitana de Lisboa em 2022.

Setúbal e Montijo foram os locais escolhidos para os novos estabelecimentos e o presidente da Mercadona, Juan Roig, sublinha que este é um "grande passo" para a empresa.

Através de um comunicado, a Mercadona anuncia que já abriu processo de contratação para 100 trabalhadores tanto para as novas lojas da Área Metropolitana de Lisboa como para aquelas que pretende abrir em Guimarães, Braga e Póvoa do Varzim.

O supermercado que chegou a Portugal em 2019 já conta com 24 lojas e vai abrir mais cinco até ao final do presente ano em Matosinhos, Valongo, Vila do Conde, Felgueiras e Santa Maria da Feira.

Recorde-se que a Mercadona conseguiu atingir número recorde no ano passado. Mesmo com a pandemia a cadeia de supermercados conseguiu aumentar o lucro para 727 milhões de euros.