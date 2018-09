Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu à espera de uma consulta

Sofreu insuficiência cardíaca três meses depois de desmarcação no Hospital de São Francisco Xavier.

Por Francisca Genésio | 01:30

Uma mulher portadora de um pacemaker morreu de insuficiência cardíaca no Hospital de São Francisco Xavier, onde era acompanhada, depois de ter visto a sua consulta de cardiologia desmarcada no início do ano passado.



A responsabilidade é atribuída ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), do qual faz parte o Hospital de São Francisco Xavier, numa investigação feita pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS). O atendimento estava marcado para janeiro de 2017 e, quatro dias antes, foi desmarcado devido à realização de uma reunião integrada no processo de acreditação do serviço de Cardiologia.



"Foi estando cada vez pior do coração, de vez em quando tinha que ir às Urgências com a minha mãe. No dia 21 de abril teve que cá ficar de noite e, nessa mesma noite, teve uma paragem cardíaca, e acabou por falecer nessa mesma noite", refere a queixa, realizada em setembro de 2017, que motivou as averiguações do regulador da Saúde. A unidade hospitalar rejeita que a morte da mulher tenha relação com a demora no atendimento, argumentando que "a utente tinha idade avançada e sofria de patologias multissistémicas". No entanto, a ERS considera que o CHLO não garantiu "os direitos e interesses legítimos da utente" em tempo útil.



No mesmo documento, o regulador dá ainda conta de constrangimentos no acesso às consultas de cardiologia noutros hospitais que pertencem ao CHLO, onde os utentes aguardam mais do que um ano para serem atendidos.