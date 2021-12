Morreu o ex-jornalista Pedro Oliveira, aos 49 anos, vítima de doença súbita após contrair a Covid-19, avança a SIC Notícias.Pedro Oliveira desempenhava, atualmente, funções de diretor de parcerias e Novos Negócios e head of digital da Trust in News.Para além de ter sido, durante 17 anos, dirigente da revista Exame Informática e autor e apresentador do programa Exame Informática TV na SIC Notícias, o jornalista também passou pela rádio nos anos 90.