Morreu, este sábado à tarde, uma utente do Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, que estava infetada com coronavírus, e que tinha sido transferida para a unidade local do hospital Trofa Saúde na sexta-feira.Maria de Fátima Brás Lopes tinha 71 anos.A vítima foi transportada esta tarde para o Hospital de Vila Real mas acabou por não resistir à covid-19.Naquele lar, entre utentes e funcionários, haviam 88 casos positivos.