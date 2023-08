Já nasceu Guilherme, bebé concebido após a morte do pai

gostaria que a mulher, Ângela Ferreira, tivesse um filho com o sémen dele.



"Hoje o nosso mundo ficou mais iluminado, o Guilherme nasceu com 3,915 kg e 50.5 cm. É um rapagão cheio de saúde", escreveu a mãe nas redes sociais. Até conseguir engravidar, a mulher travou uma grande batalha pela legalização da inseminação pós-morte.







Nasceu esta manhã, pelas 11h09, Guilherme, que foi concebido após a morte do pai, Hugo. O progenitor morreu em 2019 e deixou escrito queprojeto de lei esbarrou no Presidente da República. Nesse momento, Marcelo Rebelo de Sousa acusou o diploma de gerar "incertezas jurídicas" , sobretudo no que diz respeito às heranças.

A 5 de novembro de 2021, meio ano depois, o Presidente da República promulgou o diploma que permitia a Ângela cumprir o sonho do falecido marido.