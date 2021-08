O número de alunos que obteve classificações de 4 e 5 no Ensino Básico disparou no ano letivo 2019/2020, o primeiro afetado pela pandemia de Covid-19.Já a percentagem de estudantes com notas negativas (1 e 2) caiu para mínimos históricos, segundo os dados revelados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).