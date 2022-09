A nova equipa da Saúde é liderada pelo Norte do País. Do ministro Manuel Pizarro à secretária de Estado de promoção da Saúde, Margarida Tavares, passando pelo CEO do SNS, Fernando Araújo, é o Porto que manda, com marca do Hospital de São João. É a concretização de uma afirmação do primeiro-ministro, António Costa: “Não tenham dúvidas nenhumas de que Lisboa tem muito a aprender com o Porto, nomeadamente em relação ao funcionamento das urgências.









Ver comentários