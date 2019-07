Nova roda dos alimentos censura vinho às refeições

A atual roda dos alimentos - Roda da Alimentação Mediterrânica - vai ser revista pelas autoridades da Saúde até 2020.Uma das medidas previstas no relatório do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), da Direção-Geral da Saúde (DGS), apresentado esta segunda-feira no Porto, é a censura do "consumo moderado de vinho às refeições".Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas (ON) aplaude a medida, já que considera que são necessárias atualizações devido à mudança "dos padrões de consumo alimentar dos portugueses", mas também devido à evidência científica.Quer isto dizer que "se não há provas de que determinado produto traz benefícios ao nosso corpo, ou que, pelo contrário, não representa qualquer risco, então não podemos defender a introdução deste na nossa alimentação", explica a nutricionista.Alexandra Bento alerta também para o facto de a roda dos alimentos ser ensinada nas escolas e incentivar "um sentimento contraditório"."Em termos de educação alimentar, isto é muito confuso porque dizemos às crianças e adolescentes para não beberem bebidas alcoólicas e depois temos o consumo de vinho na roda dos alimentos. Os instrumentos têm de ser adaptados às gerações", apela Alexandra Bento.O relatório deste ano do PNPAS prevê ainda a criação de um sistema de rotulagem mais uniforme e mais fácil de entender, já que as estimativas apontam para que 40% da população portuguesa não consiga compreender a informação."Para a população em geral a rotulagem não é fácil de ser compreendida. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde defende, a par da rotulagem nutricional, rótulos de caráter interpretativo: ou seja, eu tenho de olhar e perceber o que lá está.Eu e toda a gente", reforça a bastonária da ON. Outro dos objetivos das DGS passa pela redução do consumo de sal e de açúcar.Alexandra Bento – O consumo de açúcar é excessivo no nosso país, assim como noutros países civilizados. É necessário e urgente ultrapassar esta realidade. O consumo não deve ser superior a 5% do valor energético diário. Ou seja, para um indivíduo que ingira cerca duas mil kcal por dia só pode consumir 25 gramas de açúcar - cerca de cinco pacotes.– Não sou muito adepta da substituição, mas há algumas alternativas como a fruta ou a canela. Recomendo que se deixe de adoçar as bebidas como o chá e café e que se reduza o consumo de refrigerantes. A pessoa tem de pensar nos consumos diários. Se o fizer e se reduzir o consumo de pastelaria, já é um ganho.