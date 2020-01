Número de casamentos em queda desde 2010

O número de casamentos não pára de cair desde 2010. No último ano foram celebrados 35 664 matrimónios dos quais 689 entre pessoas do mesmo sexo (1,9% do total).Foram menos 2637 uniões face a 2018 (-6,9%). A evolução é, contudo, distinta entre os casamentos heterossexuais e homossexuais. Os primeiros registam uma tendência de queda desde 2010, ano em que pela primeira vez foram celebrados matrimónios de homossexuais.Em 2010 houve 44 165 casamentos heterossexuais. Por sua vez, os homossexuais foram 244.Já em 2019 os casamentos heterossexuais foram 34 975 e os homossexuais 689, revelou o Ministério da Justiça.