Nos primeiros seis meses deste ano passaram à reforma 792 professores e educadores de infância, sensivelmente metade do total de reformados no ano passado. Os dados, compilados no blogue Arlindovsky, referem que em junho são 137 os profissionais de educação que vão passar à reforma.









A manter-se este ritmo, o número de professores e educadores de infância reformados este ano deverá ser similar ao de 2020 (1649), longe das previsões para 2021, que apontavam para 2067 aposentados.

Nos últimos anos, foi em 2013 que se verificaram mais docentes que deixaram a profissão em troca da aposentação (4628), enquanto 2016 foi o ano com menos reformados no setor: 623.