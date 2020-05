Número de recuperados do coronavírus em Portugal com o maior aumento de sempre num só dia

O número de doentes recuperados da Covid-19 subiu esta terça-feira 464 para um total de 3013, na maior subida de sempre (18,2%) num só dia. Já o número de mortos registados regressou aos dois dígitos. Após dois dias com nove vítimas mortais, esta terça-feira o número de óbitos subiu para o dobro (19), atingindo um total de 1163. A taxa de letalidade é de 4,17 por cento.Um dado positivo foi o do número de pessoas hospitalizadas com o novo coronavírus, que caiu 96 em relação à véspera (-11,9%), na segunda maior descida desde o início da pandemia. O total de doentes internados é agora de 709, dos quais 113 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (+1).Segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde, houve um aumento de 234 casos de infeção por SARS-CoV-2, num acréscimo percentual de 0,8%. Três quartos dos novos casos (140) foram em Lisboa e Vale do Tejo, com aumentos nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras e Amadora. No total, Portugal tem 27 913 casos confirmados de Covid-19.Apesar dos números em Portugal serem relativamente benévolos face a outros países, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, parafraseou o primeiro-ministro António Costa, admitindo "dar um passo atrás" caso os dados piorem. Sobre a a possibilidade de haver uma segunda vaga, considerada muito provável pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o governante afirmou que Portugal "tem uma almofada de preparação para esta situação".No Dia Internacional do Enfermeiro, soube-se que esta é a classe mais afetada em Portugal. Dos 3148 profissionais de saúde infetados, 834 são enfermeiros, 468 médicos, 760 assistentes operacionais e 150 assistentes técnicos.Os profissionais de saúde estavam impedidos de marcar férias devido à pandemia de Covid-19. O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, anunciou que esta situação foi alterada e que já é possível marcar férias.

