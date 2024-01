O que é a 'Blue Monday'? Será esta segunda-feira o dia mais deprimente do ano

da agência de viagens

Todos os anos, na terceira segunda-feira de janeiro ouve-se falar da 'Blue Monday' (segunda-feira azul), considerado o dia mais triste e deprimente do ano. Acredita-se que o conceito de 'Blue Monday' tenha sido publicado pela primeira vez em 2005. Tudo começou com um comunicado de imprensaSky Travel. Usada como umaum novo cálculo que tinha determinado qual o dia mais deprimente do ano.A fórmula,utilizou uma série de fatores, como o clima, as dívidas, o tempo decorrido desde o Natal, o salário mensal, o tempo decorrido desde o fracasso das resoluções de Ano Novo, os baixos níveis de motivação e a sensação de necessidade de agir. O psicólogo usou a fórmulaSegundo a Health Europa, Cliff Arnell, um antigo professor da Universidade de Cardiff a quem é atribuído o comunicado de imprensa original, diz que o seu objetivo era inspirar as pessoas a melhorarem as suas vidas e não gerar medo ou pânico. O psicólogoworkshops