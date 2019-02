O tamanho importa no momento de comprar preservativos

Não caia na tentação do tamanho XL pela autoestima.

O tamanho do preservativo é uma coisa que levanta muita polémica, principalmente porque a maior parte dos preservativos que são distribuídos, até os dados pelo Sistema Nacional de Saúde, têm o tamanho standard.



"O que acontece é que algumas marcas têm o tamanho XL, que a diferença do tamanho não é praticamente nenhuma, tem ali uns milímetros e essencialmente na base", explica-nos Vânia Beliz, psicóloga clínica e sexóloga.



Ou seja, ao falar na questão do tamanho do preservativo é importante que não reforce aquela [controversa] ideia que os homens já têm em relação ao tamanho do pénis. O mais relevante é que ele fique bem-posto e junto ao pénis. "Muitas vezes quando eu mostro os preservativos aos homens, eu abro e exponho para que eles vejam que ele têm uma grande capacidade de elasticidade, portanto não há necessidade de pessoas andarem na Internet a comprar preservativos de não sei da onde", alerta Vânia.

E é verdade, já estamos em 2019 e já chegou (ou passou) a hora de educar-se, avança a revista Máxima