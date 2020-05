‘Pão da Troika’ ajuda famílias carenciadas em Trás-os-Montes

O ‘pão da Troika’ nasceu em 2012, durante a crise económica, em Abreiro, Mirandela. De forma cilíndrica, era mais barato, para ser acessível a famílias carenciadas.Agora, até ao final do ano, e devido à pandemia, fica a metade do preço. Deveria subir para 1,20 €, e agora passa a ser vendido a metade do preço, 60 cêntimos: "Vamos pô-lo ainda mais acessível", explica Mário Teixeira, proprietário da padaria que na altura da Troika vendia este pão a 80 cêntimos.Mário Teixeira considera que a crise se está a notar mais agora do que no tempo da Troika, e esta é a forma de ajudar: "Há famílias que perguntam se podem pagar para a semana. Isso já não se via há muito tempo". O pão chega aos concelhos de Mirandela, Carrazeda de Ansiães, Murça e Valpaços.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24