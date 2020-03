Passageira que obrigou comboio a parar no Entroncamento não tem coronavírus

A passageira proveniente da China que este domingo à noite obrigou um comboio Sud Express a parar no Entroncamento, por alegar estar com sintomas de coronavírus, não está infetada. A notícia está a ser avançada pela TVI.



Recorde-se que uma passageira do comboio Sud Expresso, com destino a Hendaia, França, alegou durante a noite deste domingo ter sintomas de coronavírus a um dos revisores presente no veículo ferroviário e obrigou à paragem do comboio, três após a partida.





O alerta da mulher levou o comboio a parar no Entroncamento e esteve desde as 22h20 até cerca das 01h30 a aguardar a retirada em segurança da passageira que saiu de máscara acompanhada por dois agentes da PSP. Foi posteriormente encaminhada para o hospital para fazer testes de despiste.



Em atualização