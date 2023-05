O Grupo Jerónimo Martins, dono do Pingo Doce, foi o maior doador da Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) com 2,5 milhões de euros dados em 2022.Segundo o Relatório e Contas da Fundação JMJ, divulgado esta quinta-feira, aquele organismo fechou o ano de 2022 com resultados operacionais de 4,79 milhões de euros, sendo o total das receitas oriundo de doações.