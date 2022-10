A Fundação Jornada Mundial da Juventude registou no ano passado um aumento de liquidez que se deveu às atividades operacionais, que somaram 369 mil euros em doações, indica o Relatório e Contas referente a 2021 e que foi recentemente disponibilizado.A auditoria da Deloitte, que validou as contas, indica que a organização da JMJ dispunha, a 31 de dezembro de 2021, de um ativo total no valor de 853 571 euros e de fundos patrimoniais no valor de 837 884 euros.