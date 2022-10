A Câmara de Lisboa cancelou o piquenique e marcha com pessoas pobres. A iniciativa, que se deveria realizar no dia 17, suscitou uma onda de críticas, com mais de metade das 24 juntas de freguesia a manifestarem a sua recusa em alinhar no evento.A vereadora Laurinda Alves, que enviou um email às juntas de freguesia a pedir que identificassem pessoas “em situação de vulnerabilidade social”, queixa-se de “vergonhoso aproveitamento político”.