"Plastic Baby Bear": a nova obra de Bordalo II que fica na Linha de Sintra

"Plastic Baby Bear" é a nova obra de arte de Bordalo II. A escultura nasce de um projeto da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra em parceria com artistas reconhecidos para promover os painéis acústicos que envolvem a linha de comboio.

A representação de um urso bebé feito a partir de materiais reciclados pode ser visto na Praceta Fraternidade Universial, no Cacém, na Linha de Sintra e está inserido num projeto que visa realçar a preocupação ambiental e pretende "tornar espaços feios e descaraterizados numa grande galeria de arte urbana da mais elevada qualidade, sendo já um motivo de visita à nossa cidade", refere a autarquia que anunciou a obra no passado dia 10 de julho.

Artur Bordalo, neto do pintor Bordalo, começou pelo grafiti mas o seu sucesso deve-se às várias esculturas feitas de lixo, materiais reciclados e desperdiçados. Na sua maioria, as obras do artista sensibilizam para a sustentabilidade, o consumo excessivo, a poluição e os seus efeitos no planeta.