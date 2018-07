Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal Continental com risco muito elevado de exposição solar

Temperaturas máximas previstas para este sábado são de 27 graus em Lisboa, 23 no Porto e 30 em Faro.

08:47

Todas as regiões do continente e o arquipélago da Madeira apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Estão também com um risco muito elevado de exposição à radiação UV as ilhas de São Miguel e das Flores, nos Açores.



Para as regiões com risco 'muito elevado', o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.



Os índices UV variam entre um e dois, em que o UV é 'baixo', três a cinco ('moderado'), seis a sete ('elevado'), oito a dez ('muito elevado') e superior a 11 ('extremo').



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até ao início da tarde.



O vento soprará em geral fraco do quadrante oeste, sendo temporariamente moderado (20 a 30 quilómetros/h) de noroeste no litoral oeste e de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e sendo moderado a forte (20 a 40 quilómetros/h) nas terras altas.



As temperaturas máximas previstas para este sábado são de 27 graus celsius em Lisboa, 23 no Porto e 30 em Faro.