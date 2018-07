Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda de calor na Europa leva termómetros até aos 40 graus

O verão só chega para a semana a Portugal mas Reino Unido e Alemanha já sentem a estação.

19:15

Vivemos um verão tardio, com temperaturas pouco comuns para esta altura do ano no nosso país mas, no entanto, em alguns países da Europa vive-se uma onda de calor que chega aos 40 graus. O Reino Unido chega esta sexta-feira aos 37 graus de temperatura, ultrapassado pela Alemanha que chega aos 39 graus.



Em França, 18 zonas estão em alerta laranja com temperaturas a ultrapassar os 38 graus, segundo vários sites de meteorologia.



Os jornais britânicos anunciam também que apesar da onda de calor que vivem, as tempestades que se estão a fazer sentir também causaram surpresa.



Vaga de calor no norte da Europa é consequência das alterações climáticas

A vaga de calor que atinge o norte da Europa é reflexo das alterações climáticas, conclui um estudo preliminar esta sexta-feira divulgado pela agência AFP.



O estudo, realizado por investigadores da rede internacional World Weather Attribution, baseou-se em dados e previsões meteorológicas e em modelos climáticos, tendo concluído que a onda de calor na região "é um sinal sem ambiguidade" do aquecimento global.



A equipa de cientistas comparou, inclusive, os três dias mais quentes consecutivos de sete estações meteorológicas de seis países (Finlândia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega e Suécia) com os três dias mais quentes consecutivos registados anualmente pelas mesmas estações a partir do início do século XX.



Desde o começo da vaga de calor, que afeta também o centro da Europa, os especialistas têm defendido que o fenómeno é compatível com as tendências previstas pelos modelos climáticos.



Os autores do estudo estimam que na Holanda, Dinamarca e Irlanda as alterações climáticas mais do que duplicaram a probabilidade da vaga de calor atual.



Em Portugal, o calor está prestes a chegar

As temperaturas vão subir a partir de segunda-feira, atingindo no início do mês de agosto valores acima dos 30 graus, e de mais de 40 na região do Alentejo devido a uma massa de ar quente, segundo o IPMA.



Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Joana Sanches adiantou que para o próximo fim de semana ainda está prevista alguma nebulosidade nas regiões do litoral, vento no litoral e nas terras altas e temperaturas com variações (pequenas descidas e subidas), "mas dentro do que têm estado nas últimas semanas".



"A partir de segunda-feira vão começar a subir gradualmente e no início do mês de agosto [quarta-feira] as temperaturas vão ser acima dos 30 graus em todo o território e acima dos 40 na região do Alentejo", adiantou.



De acordo com Joana Sanches, na origem da mudança no estado do tempo está uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África.



"Vamos ter uma mudança de padrão relativamente ao que se tem verificado nas últimas semanas. Vamos ter uma região depressionária a oeste de Marrocos, que leva à intensificação de uma corrente de leste que vai trazer uma massa de ar quente e seco", disse.