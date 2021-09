Portugal continua a ser o país com maior percentagem da população vacinada contra a Covid-19 em todo o mundo

Portugal continua a liderar mundialmente a lista dos países com maior percentagem da população completamente vacinada contra a Covid-19, segundo os números do projeto de estatística internacional Our World In Data (OWID).

Segundo o OWID, 84,4% do total de 10.3 milhões de pessoas que vivem em Portugal estão agora completamente inoculados. Esta percentagem é maior do que a apresentada pelos Emirados Árabes Unidos, segundo na tabela com 81% da população completamente vacinada, ou de Singapura, que tem 77,3%, e acima da média dos 27 países da União Europeia (61,6%).





Segundo os últimos dados oficiais da DGS, emitidos esta terça-feira, Portugal já ultrapassou os 83% da população completamente vacinada contra a Covid-19, devendo atingir a meta definida pela ‘task force’ e pelo Governo de 85% no final do mês de setembro, altura em que serão levantadas as restrições da atual fase de desconfinamento, como o Governo deverá anunciar esta quinta-feira em Conselho de Ministros.