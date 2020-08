Portugal registou esta sexta-feira mais quatro mortos e 219 infetados por Covid-19.O número total de vítimas mortais é agora de 1792 e há até ao momento 55 211 doentes infetados com Covid-19.Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de 40 473, mais 209 do que ontem.Há atualmente 321 pessoas internadas, menos 13 do que ontem. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou nas últimas 24 horas para 41.Maior parte dos casos registados nas últimas 24 horas concentram-se entre os 20 e 29 anos.Os casos importados respresentam um valor insignificativo no número total de casos.A vacina será distribuida a partir do final do ano e por grupos prioritários que serão definidos quando houver informação acerca das caracteristicas da vacina.Estão a decorrer vários estudos para entender a eficácia e segurança da vacina.A DGS incentiva a prática da atividade física individual e nas escolas. O desporto escolar será pensado numa fase posterior e desenhado juntamente com o Ministério da Educação, para evitar o risco de contacto entre as pessoas.