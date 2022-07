Presidente do Hospital Garcia de Orta em Almada morre aos 64 anos

O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, Luís Amaro, morreu este domingo, aos 64 anos. "Foi com extremo pesar e profunda consternação que recebemos hoje a notícia do falecimento do Dr. Luís Amaro, Presidente do Conselho de Administração HGO", avançou o Conselho de Administração do HGO, localizado em Almada.



A administração da unidades hospitalar endereça ainda à família de Luís Amaro "as mais sinceras e profundas condolências pela perda inestimável que sofreu".





"Este é um momento de grande tristeza pelo desaparecimento de um homem que dedicou a sua vida aos cuidados de saúde da população dos concelhos de Almada e Seixal", lê-se na nota de pesar do HGO.O Conselho de Administração do hospital lembra a relevância e contributo de Luís Amaro na história do hospital e realça as qualidades profissionais e humanas e a dedicação que o demonstrada no cumprimento da profissão.