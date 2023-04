Doentes que ficam em macas nos corredores, médicos forçados a cumprirem horários de 24 horas na Urgência ou profissionais que são desviados para trabalho burocrático. Estas são algumas das denúncias feitas por profissionais do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga - com sede no Hospital de Santa Maria da Feira - e que foram comunicadas pelo Sindicato dos Médicos do Norte ao Ministério da Saúde.









