Um estudo do Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto concluiu que o tratamento psicológico da disfunção erétil é "tão eficaz" quanto a medicação.



O estudo comparou a eficácia do tratamento psicológico e do tratamento farmacológico em 25 homens com disfunção erétil "sem causa médica identificada", e concluiu que os sujeitos à terapia tiveram "melhorias significativas".

