Recorde de 120 mil vacinas da Covid administradas num só dia a professores e auxiliares

Um total de 120 mil vacinas contra a Covid-19 foram este sábado administradas em Portugal, um novo máximo num só dia, revelou fonte da ‘task force’ da vacinação, sublinhando que cerca de 100 mil doses foram dadas a professores, auxiliares e trabalhadores das respostas sociais. Foram também ultrapassadas as 2,5 milhões de inoculações (uma e duas doses) desde o arranque da campanha.





Resta assim vacinar cerca de 70 mil trabalhadores docentes, não docentes e de respostas sociais este domingo. Quanto aos profissionais das escolas que não foram convocados, vão ser chamados “já a partir desta semana”, garantiu o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da ‘task force’. “Ninguém está esquecido. Se houve professores e auxiliares que não foram incluídos por falha do processo, serão novamente incluídos e com a mesma prioridade que têm agora”, afirmou.

Já quanto aos mais de 5 mil profissionais que recusaram tomar a vacina, o vice-almirante foi cáustico. “Cada um tem liberdade para decidir, mas não tomar, é, na minha modesta opinião, um erro e constitui um perigo para a pessoa e para a sociedade”, disse, acrescentando: “Não ser vacinado significa poder ser um em 600 portugueses que, no ano passado, morreu. Se a pessoa quer estar nesse totoloto não é uma boa solução.” O dirigente garantiu ainda que os profissionais das escolas estão a receber este fim de semana apenas vacinas da Pfizer “por motivos logísticos”. E demarcou-se da decisão de não vacinar profissionais do Ensino Superior: “Foi assim decidido.”





Norte a Sul

O coordenador da ‘task force’, vice-almirante Gouveia e Melo, acompanhou vacinação no país.



Coimbra

No pavilhão Mário Mexia foram este sábado vacinadas mais de duas mil pessoas, docentes e funcionários.



Viseu

Centenas de professores foram este sábado vacinados no Centro de Vacinação no Pavilhão Multiusos.



Vila Flor

Oitenta e oito docentes e funcionários de escolas foram este sábado vacinados durante a manhã.

Leiria

Mais de um milhar de docentes foi este sábado inoculado contra a covid-19 no estádio municipal.



Vila Nova de Gaia

Três mil professores e funcionários vacinados este fim de semana. Este sábado foram 1500.



Matosinhos

Dois mil professores e auxiliares de várias escolas do concelho receberam este sábado a vacina.



Amadora

1750 vacinados no pavilhão Rita Borralho, do agrupamento de escolas Cardoso Lopes.