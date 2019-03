Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

São José Correia: “A proteção sexual é sempre importante”

Atriz é a favor do uso de métodos contracetivos e alerta jovens para situações de risco.

Por André Filipe Oliveira | 09:20

Conhecida pelo seu lado mais descontraído em relação à forma como fala abertamente sobre tudo, São José Correia, de 44 anos, assume-se como uma defensora da liberdade sexual de cada indivíduo.



"Sou a favor dos métodos contracetivos, mas isso é uma escolha de cada um. Acima de tudo sou a favor da liberdade sexual. A proteção sexual é sempre importante. Acho que sobretudo para os jovens, que iniciam as suas vidas sexuais cada vez mais cedo, para evitarem gravidezes indesejadas ou prematuras e também doenças", começou por explicar ao Correio da Manhã.



A estrela da ficção nacional é constantemente convidada para falar em programas de televisão sobre temas ligados à sexualidade. Ate já protagonizou, no passado, uma campanha que apelava ao uso de métodos contracetivos.



"Isso já foi há muitos anos. Acho que é importante alertar os jovens e as pessoas sobre os riscos que correm e que podem ser evitados com um simples gesto. Vejo isso como uma boa ação, tal como ajudar uma senhora idosa a atravessar a estrada", completou a atriz em conversa com o CM.